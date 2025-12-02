Ingresar
Emoción en Árraga: una mujer dio a luz en su casa y el bebé llegó al mundo en perfectas condiciones

Una vecina dio a luz en su propio hogar, asistida por personal del Puesto Sanitario. El pequeño Emir Gabriel nació sano y luego fue trasladado al Hospital Regional junto a su mamá.

Hoy 21:28
Un nacimiento siempre conmueve, pero cuando ocurre de forma inesperada y rodeado de solidaridad, la emoción se multiplica. Eso fue lo que pasó en la localidad de Arraga, departamento Silípica, donde una mujer dio a luz en su domicilio particular gracias a la rápida intervención del personal del Puesto Sanitario de Arraga.

A las 18:39, llegó al mundo Emir Gabriel, un bebé que sorprendió a todos con su llegada repentina, pero lleno de vida y en perfectas condiciones. El parto fue asistido por la enfermera Romina Romero, quien se convirtió en pieza clave para que todo se desarrollara de manera segura y tranquila.

Según relataron desde el puesto sanitario, la profesional actuó con total serenidad, contención y compromiso, acompañando a la mamá en cada paso del nacimiento hasta recibir al pequeño Emir entre sus manos.

Tras el parto, madre e hijo fueron trasladados al Hospital Regional, donde quedaron internados en observación y se confirmó que ambos se encuentran en excelente estado de salud.

