El tiempo para este miércoles 3 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: alta humedad, nubosidad variable y 35°C de máxima

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 3 de diciembre de 2025 transcurrirá bajo elevadas condiciones de humedad en Santiago del Estero. Durante la madrugada, los valores rondarán el 80%, lo que generará una sensación térmica pesada desde las primeras horas del día.

La temperatura mínima será de 20°C, mientras que la máxima trepará hasta los 35°C, proyectando una mitad de semana calurosa y húmeda en gran parte de la provincia.

Hacia el amanecer, el cielo permanecerá mayormente nublado, aunque con el correr de las horas se prevé que el resto de la jornada se mantenga parcialmente nublado. La probabilidad de lluvias o precipitaciones es prácticamente nula, según el organismo oficial.

En cuanto al viento, se espera una actividad que oscilará entre 7 y 22 km/h en los sectores sudoeste y sudeste por la mañana, mientras que por la tarde y hasta el anochecer rotará al sector norte.