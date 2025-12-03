Sergio Neiffert fue desplazado de la SIDE y Cristian Auguadra ocupará su lugar

El cambio se anunció a través de un comunicado de la Vocería presidencial. El Señor 5 del espionaje venía siendo objeto de rumores e internas.

El Gobierno nacional confirmó el desplazamiento de Sergio Neiffert como responsable de la SIDE y anunció como su reemplazante a Cristian Auguadra, contador público y profesional con amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública, según la descripción que figura en el comunicado oficial de la Vocería Presidencial.

Neiffert, que llegó al lugar impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, había conseguido ingresar al círculo de confianza del presidente Javier Milei, con quien hablaba por teléfono, y de su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La llegada de Auguadra al principal sillón del aparato de Inteligencia del Estado se convirtió así en un cruce en la interna del Gobierno que enfrenta a Karina Milei con Caputo: la hermana presidencial terminó impulsando la salida de Neiffert pero el asesor presidencial consiguió que en el puesto permanezca alguien que arribó de su mano.

Según ese mismo texto, el movimiento se produjo tras “concluir la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional”, luego de “la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación”.

“Esta fase inicial, encabezada por el Sr. Sergio Neiffert, permitió ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, optimizar recursos y actualizar los estándares operativos, sentando las bases de un organismo más eficiente y profesional”, manifestó el Gobierno.

En tanto, para la segunda fase, y luego de obtener “la validación parlamentaria de los avances obtenidos”, la SIDE continuará encarando su transformación institucional de la mano de Auguadra.

“Su designación permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”, se indicó oficialmente sobre quien, hasta ahora, estaba a cargo de la división de asuntos internos de la SIDE.

Según destacó el Gobierno, “el objetivo de la administración del Presidente Javier G. Milei es dotar a la Argentina de un servicio de inteligencia a la altura de los desafíos contemporáneos y del rol protagónico que nuestro país ha recuperado en el mundo”.

“La Secretaría reafirma así su compromiso con la excelencia operativa, la cooperación internacional, la profesionalización del personal y la defensa de los intereses esenciales de la República, avanzando con firmeza en la consolidación de un organismo líder en la región y acorde a los estándares internacionales más exigentes”, culmina el texto.

Aunque actuaba como interventor desde antes, Neiffert había sido nombrado responsable de la SIDE en julio de 2024, cuando Milei decidió disolver la Agencia Federal de Inteligencia y volver a un esquema previo que reivindica la SIDE.

El desplazamiento no traería disputas por el manejo de los fondos de Inteligencia, algo que suele pasar en los recambios del organismo del espionaje, dado que el auditor previo es el que tomará el mando.

La movida en la SIDE, que quedó consolidada con la publicación del Decreto 852/2025 de Presidencia de la Nación en el Boletín Oficial de este miércoles, formó parte de una serie de cambios que se confirmaron este martes en el Gobierno.

Por caso, Manuel Adorni apartó del cargo de vicejefe de Gabinete a José Rolandi, un funcionario con pasado en la Corporación América y sobreviviente de la gestión de Nicolás Posse, que se recicló en el ascenso y la caída de Francos y presenció la jura del flamante ministro coordinador.