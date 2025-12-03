A más de 10 años de su desaparición, Malasia retoma la búsqueda del vuelo MH370

Será a partir del 30 de diciembre. La empresa estadounidense de robótica marina Ocean Infinity realizará la operación de forma intermitente durante 55 días.

Hoy 10:00

En un nuevo intento por encontrar pistas del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido hace más de una década, el Ministerio de Transporte de Malasia anunció que el próximo 30 de diciembre se reanudará la búsqueda del Boeing 777 en aguas profundas del océano Índico. La operación estaba suspendida desde abril de este año.

Sin información concluyente sobre lo ocurrido, la última señal del avión data del 8 de marzo de 2014, cuando un radar lo registró tras despegar de Kuala Lumpur rumbo a Beijing con 239 personas a bordo, en su mayoría ciudadanos chinos. Datos satelitales posteriores indicaron que la aeronave se desvió de su ruta y se dirigió hacia el sur, hacia la remota región del Índico meridional, donde se presume que cayó.

“Las últimas medidas subrayan el compromiso del gobierno de Malasia para proporcionar un cierre a las familias afectadas por esta tragedia”, se afirmó. En Beijing, en tanto, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, dijo que las autoridades chinas aprecian “los esfuerzos realizados por la parte malaya”.

El nuevo contrato por la búsqueda del avión en el lecho marino se realizará en un radio de 15.000 kilómetros cuadrados en el océano. La empresa recibirá 70 millones de dólares solo si se descubren los restos.

La extensa búsqueda internacional realizada entre 2014 y 2017 no logró encontrar el fuselaje, aunque fragmentos del avión aparecieron en costas del este de África y en islas del Índico. Una misión privada de Ocean Infinity en 2018 tampoco arrojó resultados.