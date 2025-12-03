Estados Unidos detiene la tramitación migratoria para ciudadanos de 19 países

El gobierno de Estados Unidos suspendió la tramitación de solicitudes de inmigración de ciudadanos de 19 países afectados por el veto migratorio , una medida que incluye pedidos de residencia permanente y ciudadanía. La administración de Donald Trump adoptó esta decisión mientras define nuevos lineamientos de verificación para los inmigrantes alcanzados por las restricciones .

Según fuentes, una directriz interna del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ordenó a los funcionarios “detener la adjudicación final de todos los casos” vinculados a personas provenientes de las naciones afectadas por la proclamación presidencial de junio. La medida es temporal, aunque operativa desde este lunes.

CBS News confirmó que la suspensión rige mientras el Gobierno elabora nuevas instrucciones sobre los procedimientos de revisión y control aplicados a los inmigrantes alcanzados por el veto migratorio. En paralelo, The New York Times subrayó que la lista involucra a algunos de los países más pobres e inestables del mundo.

En junio, la Casa Blanca aplicó una prohibición total de ingreso a ciudadanos de 12 países que, según el Gobierno, presentan “deficiencias en materia de control y verificación” y representan “un riesgo muy alto” para la seguridad nacional. Se trata de: