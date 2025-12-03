Ingresar
Cinco jóvenes resultaron lesionados tras el vuelco de una camioneta en un camino vecinal

El siniestro ocurrió en un camino de ripio. Las víctimas fueron atendidas en Villa Mailín y luego trasladadas al hospital zonal.

Hoy 13:19

Un impactante siniestro vial se registró durante la jornada de hoy en un camino de ripio en la zona rural de Breayoj, en cercanías de Villa Mailín, en el departamento Avellaneda.

Una camioneta, Toyota Hilux, protagonizó un aparatoso vuelco, resultando sus cinco ocupantes con heridas leves.

Según el informe policial, el vehículo era conducido por Víctor Antonio Ojeda, de 42 años y con domicilio en la ciudad de Químili. Lo acompañaban cuatro jóvenes, todos residentes de Sabagasta: Néstor Martín Rodríguez (33), Roberto Nahuel Gómez (19), Manuel Axel Gómez (19) y Juan Luciano Montes (18).

El vuelco se produjo por causas que las autoridades aún intentan establecer. Tras el suceso, todos los ocupantes fueron asistidos y trasladados de inmediato a la Posta Sanitaria de Villa Mailín.

En dicho centro de salud local, el Dr. Mariano Vitar diagnosticó que los cinco ocupantes presentaban solo escoriaciones leves. No obstante, y por protocolo, se dispuso el traslado de todos los heridos al Hospital Zonal de la Ciudad de Añatuya para realizar controles de mayor complejidad. 

La Fiscal de turno, Dra. Florencia Garzón, tomó conocimiento de lo ocurrido y ordenó las actuaciones de rigor correspondientes para determinar las circunstancias exactas que provocaron el accidente.

