“Fue una decisión del nuevo jefe”: la gestión de Auguadra en la SIDE comenzó con 130 despidos

Junto con Neiffert, desplazado anoche, se dieron de baja 130 contratos que habían llegado en los últimos meses. “Fue una decisión del nuevo jefe”, deslizaron desde el organismo.

Hoy 13:42

A poco de llegar a la sede de 25 de mayo 33, a pasos de la Casa Rosada, decenas de empleados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) tuvieron una mala noticia: sus huellas dactilares ya no servían, una señal de que habían sido despedidos.

La decisión fue veloz. El gobierno de Javier Milei anunció anoche la salida de Sergio Neiffert como titular de la SIDE y la designación de Auguadra, funcionario y hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, como su reemplazante. La decisión, comunicada por la Vocería Presidencial y oficializada hoy en el Boletín Oficial, se fundamentó en que ya “se superó la primera etapa del proceso de reestructuración” del organismo.

Con la salida de Neiffert y la llegada de Auguadra se dieron de baja 130 contratos de funcionarios que habían llegado en su gestión. Así lo confirmaron al diario La Nación dos fuentes oficiales, horas después de que muchos de ellos se enteraran, in situ, de que no formaban más parte de la institución.

“Fue una decisión del nuevo jefe”, contaron al diario La Nación fuentes informadas sobre el asunto. La relación entre Neiffert y Caputo terminó muy mal, luego de distintos gestos del ya ex jefe de los espías, que se manejaba con autonomía y sin consultar a su jefe político.

Según contó al diario La Nación, Neiffert había recibido claras instrucciones de que debía dejar su cargo, aunque el funcionario se negaba a presentar su dimisión. A principios de noviembre, dos funcionarios cercanos a Caputo fueron, en horas de la noche, a pedirle la renuncia. En calzoncillos, Neiffert se negó, mientras su esposa insultaba a los visitantes. El final, claro, estaba cantado, aunque a pesar de eso Neiffert participó ayer de la jura de Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad, en el salón Blanco de la Casa Rosada. Caputo no asistió a la ceremonia.

La salida de Neiffert se produjo, además, horas después de que el Poder Ejecutivo ampliara por DNU el presupuesto de la SIDE, que recibió $26.117.900.000, de los cuales casi $20.000 millones están destinados al pago de sueldos. Desde la Casa Rosada justificaron el incremento al señalar que, por la reconducción presupuestaria, los montos iniciales habían quedado insuficientes.

“La Secretaría de Inteligencia de Estado informa que, tras la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación, ha concluido la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional”, expresó el Gobierno en el comunicado. Una manera elegante de decir que el ciclo de Neiffert en la entidad estaba terminado.

Contador de Claudio Caputo, padre de Santiago, el nuevo titular de la SIDE se desempeñaba, desde el año pasado, como inspector general de la División de Asuntos Internos (DAI). Auguadra tiene un pasado ligado a la familia Caputo -también trabajó para Iecsa, la empresa de Nicolás Caputo, primo del fallecido padre del consejero presidencial, y un paso por el directorio del Banco Ciudad, al que llegó en 2005, durante la gestión de Aníbal Ibarra como jefe de gobierno porteño pero como representante del macrismo.