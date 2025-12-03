El Colegio de Trabajo Social tuvo su Asamblea Ordinaria el pasado viernes

En el encuentro se oficializó la continuidad en el mandato de la lista Reto Social.

Hoy 13:58

El pasado viernes 28 de noviembre se concretó la Asamblea Ordinaria del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el encuentro se realizó la renovación total de autoridades, y la única lista que se presentó, Reto Social, continuará al frente de la institución.

También, la Asamblea Ordinaria permitió dar lectura y la aprobación de memoria y balance; la actualización del nomenclador profesional; la actualización de valor de inscripción a la matricula, y el costo de mantenimiento mensual.