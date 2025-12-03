Ingresar
El Colegio de Trabajo Social tuvo su Asamblea Ordinaria el pasado viernes

En el encuentro se oficializó la continuidad en el mandato de la lista Reto Social.

Hoy 13:58
Trabajo Social.

El pasado viernes 28 de noviembre se concretó la Asamblea Ordinaria del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Santiago del Estero.

En el encuentro se realizó la renovación total de autoridades, y la única lista que se presentó, Reto Social, continuará al frente de la institución.

También, la Asamblea Ordinaria permitió dar lectura y la aprobación de memoria y balance; la actualización del nomenclador profesional; la actualización de valor de inscripción a la matricula, y el costo de mantenimiento mensual.

