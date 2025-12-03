Cánticos, gestos desafiantes y juramentos políticos: así fue la tensa jura de los 127 diputados con Milei en el recinto

La presencia del Presidente y su círculo cercano desató un clima de euforia oficialista y rechazo opositor, marcado por intercambios de consignas, gestos polémicos y fórmulas de juramento cargadas de mensajes partidarios.

Hoy 16:29

La jura de 127 legisladores en la Cámara de Diputados se vivió con una intensidad presumible, pero potenciada porque la presencia en el recinto de Javier Milei, su hermana Karina y otros funcionarios libertarios como Manuel Adorni y Diego Santilli.

Los cuatro referentes de LLA presenciaron la ceremonia desde uno de los balcones de la Cámara baja, ante la algarabía de los diputados oficialistas y el rechazo de buena parte de la oposición. En ese marco de euforia por momentos violenta se registraron varios episodios para destacar, como los cruces de cánticos entre los diferentes espacios, algunos juramentos con mensajes políticos e incluso dos gestos polémicos.

En el comienzo de las juras, el presidente Milei se sumó con gritos y movimientos ampulosos al coro de legisladores de LLA que empezó a cantar con euforia: “¡La casta tiene miedo!“. Esto provocó una inmediata respuesta de sus pares de UP: ”¡La Patria no se vende!“. Los oficialistas remataron la pelea al grito de ”¡Libertad, libertad!”.

El grito de los representantes del peronismo fue impulsado por Juan Grabois, que incluso en un momento fue autor de un gesto desafiante: giró para mirar hacia el palco en el que estaba Milei y lo saludó con el puño cerrado en alto, como promesa de lucha resistencia ante las políticas libertarias.

Luego realizó un ademán repudiable, al dirigirse a varios de sus pares de la bancada libertaria tocándose la nariz, en un gesto que sugiere el consumo de drogas.

En el momento de las juras, una de las frases más repetidas por los nuevos diputados del PJ tuvo que ver con el reclamo de “Cristina Kirchner libre”. Una buena parte de ellos defendió con énfasis a la ex mandataria y algunos incluso recordaron la labor de Néstor Kirchner

El inicio fue para los diputados del frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá, que pronunció una frase que generó enorme revuelo: “Por el derecho del pueblo palestino a a existir, desde el río hasta el mar”. Este último tramo de la frase hace referencia a las disputas territoriales en la región y sugiere, a entender de muchos, la eliminación total del Estado de Israel.

Emoción y reclamos

La sesión parlamentaria también tuvo otra serie de juramentos cargados de simbolismo político y personal, que reflejaron la diversidad de posturas y reivindicaciones presentes en el recinto.

La flamante diputada Virginia Gallardo, representante de La Libertad Avanza por Corrientes, quien realizó su juramento con su hija en brazos. Al tomar la palabra, expresó: “Como correntina, por la familia, las infancias y un futuro mejor para todos, sí juro”. Tras la fórmula, Gallardo se giró para saludar al presidente Javier Milei y a la secretaria general Karina Milei.

La sesión también estuvo atravesada por referencias explícitas a la historia reciente y a figuras centrales del peronismo. Lucía Cámpora, flamante diputada por la Ciudad de Buenos Aires, eligió una fórmula de fuerte contenido político al jurar “por la memoria de Néstor y los 30 mil y la libertad de Cristina y del pueblo argentino”. De manera similar, Horacio Pietragalla centró su juramento en la memoria de los desaparecidos y en la figura de Néstor Kirchner, al declarar: “Por los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos, por la justicia que implementó Néstor en cada condenado genocida por delito de lesa humanidad y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner”.

El clima de la sesión se tensó en algunos pasajes, como cuando la diputada “Marita” Velázquez manifestó que votaba en “representación” de su “compañero” Guillermo Moreno y exclamó: “Orgullosamente peronista”. Su intervención derivó en un intercambio con otros legisladores, y en la transmisión oficial se escuchó la frase: “¿Vos me vas a venir a callar?”, lo que evidenció la intensidad de los debates internos.

Por su parte, Vanesa Siley, diputada de Unión por la Patria, optó por una fórmula que incluyó una defensa explícita de la ex presidenta, al jurar por “la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner, los trabajadores, sus hijos y todos los que liberaron la patria”. En la misma línea, la diputada electa por la provincia de Buenos Aires, Teresa García, centró su juramento en la situación judicial de la ex mandataria, al pronunciar: “Por la libertad de Cristina”, en referencia a la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad