Un tractor cayó a una alcantarilla de Los Juríes y su conductor sobrevivió de milagro

El vehículo agrícola terminó dentro de una profunda estructura tras una falla en la dirección, y el trabajador rural solo sufrió lesiones leves.

Hoy 17:32

Un insólito siniestro vial se registró este miércoles en el acceso norte de Los Juríes, donde un tractor Deutz terminó dentro de una alcantarilla luego de que su conductor perdiera el control.

Según relató Miguel “Cachilo” Ledesma, la dirección se cortó de manera repentina, situación que provocó que el pesado vehículo se desviara del camino y cayera de lleno en la estructura. A pesar del fuerte impacto, el trabajador rural logró salir por sus propios medios y presentaba solo golpes leves.

Vecinos y automovilistas que presenciaron la escena calificaron el episodio como “un verdadero milagro”, teniendo en cuenta el tamaño del tractor y la profundidad de la alcantarilla.

Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar las causas mecánicas que desencadenaron el siniestro.