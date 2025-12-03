Un hombre resultó gravemente herido tras el derrumbe de su vivienda en Los Juríes

“Pichón” Ayunta, un electricista muy querido en la comunidad, quedó atrapado bajo los escombros y sufrió graves lesiones; vecinos, Bomberos y personal municipal trabajaron contrarreloj para rescatarlo con vida.

Hoy 19:25

Un grave episodio conmocionó este miércoles al barrio Jardín de Los Juríes, donde una vivienda ubicada sobre calle Mitre se desplomó repentinamente, dejando atrapado a su propietario, Cornelio Isidoro Ayunta, conocido en la ciudad como “Pichón”, de aproximadamente 60 años.

El siniestro se desató pasadas las 14:00, cuando un estruendo alertó a los vecinos, quienes acudieron de inmediato y encontraron al electricista bajo una gran cantidad de escombros. Según relataron quienes participaron del rescate, el respaldo de la cama actuó como protección y evitó que parte del techo impactara de lleno en su cabeza, un hecho que consideran determinante para que Ayunta sobreviviera.

Aun así, el hombre sufrió fracturas y lesiones de consideración, por lo que fue trasladado de urgencia —en principio— al hospital de Añatuya, donde permanece en estado delicado.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal del Municipio y efectivos policiales, junto con decenas de vecinos que se movilizaron espontáneamente para retirar los restos de la construcción y asistir al herido. La comunidad destacó la rápida acción solidaria que permitió rescatar con vida al reconocido electricista, mientras las autoridades investigan las causas del derrumbe.