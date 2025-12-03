Un hombre resultó gravemente herido tras el derrumbe de su vivienda en Los Juríes

“Pichón” Ayunta, un electricista muy querido en la comunidad, quedó atrapado bajo los escombros y sufrió graves lesiones; vecinos, Bomberos y personal municipal trabajaron contrarreloj para rescatarlo con vida.
Un grave episodio conmocionó este miércoles al barrio Jardín de Los Juríes, donde una vivienda ubicada sobre calle Mitre se desplomó repentinamente, dejando atrapado a su propietario, Cornelio Isidoro Ayunta, conocido en la ciudad como “Pichón”, de aproximadamente 60 años.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El siniestro se desató pasadas las 14:00, cuando un estruendo alertó a los vecinos, quienes acudieron de inmediato y encontraron al electricista bajo una gran cantidad de escombros. Según relataron quienes participaron del rescate, el respaldo de la cama actuó como protección y evitó que parte del techo impactara de lleno en su cabeza, un hecho que consideran determinante para que Ayunta sobreviviera.
Aun así, el hombre sufrió fracturas y lesiones de consideración, por lo que fue trasladado de urgencia —en principio— al hospital de Añatuya, donde permanece en estado delicado.
En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal del Municipio y efectivos policiales, junto con decenas de vecinos que se movilizaron espontáneamente para retirar los restos de la construcción y asistir al herido. La comunidad destacó la rápida acción solidaria que permitió rescatar con vida al reconocido electricista, mientras las autoridades investigan las causas del derrumbe.