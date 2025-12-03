Ingresar
Boca venció a Gimnasia por penales y se consagró campeón del Torneo Proyección

El Xeneize y el Lobo igualaron 2 a 2 en el Florencio Sola y en la tanda de penales los comandados por Mariano Herrón se impusieron 4 a 1 y levantaron su 29° trofeo en la categoría.

Hoy 23:02
Boca Reserva

¡Boca se consagró campeón del Torneo Proyección de Reserva! Tras igualar 2 a 2 al cabo del tiempo regular y del alargue, el Xeneize se impuso 4 a 1 por penales y levantó su trofeo número 29 en la categoría. 

A los 9 minutos de la primera etapa, Santino López García abrió el marcador para el Lobo. Valentino Simoni lo igualó al comienzo del segundo tiempo y forzó el tiempo extra. Allí Leonel Flores le dio la ventaja a los comandados por Mariano Herrón, pero apenas comenzó la segunda etapa Sergio Troncoso convirtió un golazo espectacular que provocó que el encuentro se definiera desde los doce pasos. El conjunto de La Ribera convirtió todas sus ejecuciones, mientras que el Lobo falló dos de los tres que pateó. 

Nota en desarrollo...

