Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 DIC 2025 | 25º
X
Locales

El tiempo para este jueves 4 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: cielo algo nublado y 38°C de máxima

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa otra jornada sofocante para la provincia. Entrá a la nota para conocer el pronóstico completo.

Hoy 02:15

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 4 de diciembre de 2025 traerá para Santiago del Estero, una jornada nuevamente agobiante.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A la una de la madrugada ya el termómetro marcó arriba de los 26° y el SMN estima que la máxima llegará a los 38°.

Pronóstico Pronóstico

La mayor parte del día el cielo estará parcialmente nublado y la humedad llegará al 41% y también habrá viento, con una máxima de 22km/h del sector noreste.

El pronóstico extendido indica que para el viernes el clima no cambiará mucho. Las temperaturas irán entre 25° y 37° para la mínima y la máxima con cielo algo nublado.

Cabe destacar que todos estos datos se pueden actualizar con el correr de las horas y pueden ser consultados en nuestra Estación Meteorológica.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. José Juárez, el joven santiagueño que da clases de matemáticas gratis para ayudar a otros estudiantes
  2. 2. La santiagueña Sofía Céspedes obtuvo el tercer puesto nacional en las Olimpiadas de Geografía 2025
  3. 3. Llegan los nuevos aviones F-16 y harán un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires
  4. 4. El Gobierno convocará a los jefes de bloque para negociar el Presupuesto como paso previo a las extraordinarias
  5. 5. Terminó preso por robar un termo y ser grabado por las cámaras de seguridad
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT