El tiempo para este jueves 4 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: cielo algo nublado y 38°C de máxima

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa otra jornada sofocante para la provincia. Entrá a la nota para conocer el pronóstico completo.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 4 de diciembre de 2025 traerá para Santiago del Estero, una jornada nuevamente agobiante.

A la una de la madrugada ya el termómetro marcó arriba de los 26° y el SMN estima que la máxima llegará a los 38°.

Pronóstico

La mayor parte del día el cielo estará parcialmente nublado y la humedad llegará al 41% y también habrá viento, con una máxima de 22km/h del sector noreste.

El pronóstico extendido indica que para el viernes el clima no cambiará mucho. Las temperaturas irán entre 25° y 37° para la mínima y la máxima con cielo algo nublado.