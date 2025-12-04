Mesa de dinero: Ramiro Petros suma 5 denuncias por estafas millonarias

Se trata de la causa en la que también está involucrada la contadora Soledad Castelli. Ayer, un testigo habría endilgado a Petros una presunta estafa con cheques basado en la compra de un automóvil.

El empresario Ramiro Petros afrontaría cinco denuncias y la contadora Soledad Castelli una demanda, todas vinculadas a supuestas estafas en operaciones comerciales relacionadas con vehículos y propiedades rurales.

La situación procesal tomó un nuevo rumbo luego de que la fiscal Celia Mussi fuera apartada del caso y todas las actuaciones fueran remitidas a la fiscal Luciana Jacobo.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, los denunciantes contra Petros serían Rolando Castellanos, quien le atribuye una estafa superior a $250.000.000; la propia Castelli, por $400.000; Sofía Balaguero; César Corbalán, por U$S 40.000; y Miguel Viola.

En paralelo, Castelli fue denunciada por Carlos Sebastián Silva, quien la acusa de una estafa cercana a $136.000.000. Por esta presentación, la contadora fue detenida tras un allanamiento ordenado por el juez de Control y Garantías Darío Alarcón.

Todas las actuaciones vinculadas a estas denuncias fueron giradas a la fiscal Jacobo, quien ayer tomó una primera declaración testimonial y continuará con la recepción de nuevos testigos en los próximos días con el objetivo de determinar responsabilidades.

Mientras avanza la investigación, el entorno de Petros difundió de manera extraoficial que, antes de viajar a Estados Unidos, el empresario otorgó a Castelli y a un hermano un poder general para administrar sus bienes. Según esa versión, al regresar habría detectado la venta de un juicio millonario iniciado hace doce años, la pérdida de documentación relevante —incluido un formulario 08 de un automóvil de alta gama— y un robo ocurrido en su vivienda.