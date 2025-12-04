Atrapan en el interior provincial a banda de contrabandistas con cigarrillos por $200 millones

Una banda de chaqueños huía por caminos de tierra del departamento Jiménez con el cargamento ilegal. Fueron detenidos por efectivos santiagueños cuando su camioneta se quedó enterrada en el barro.

Hoy 07:19

La policía provincial realizó un procedimiento en la localidad de Pozo Hondo durante la mañana del miércoles, en el que fueron interceptados dos hombres provenientes de Chaco que transportaban sesenta bultos de cigarrillos. El operativo se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional 34, en el departamento Jiménez, durante controles de rutina en el puesto fronterizo.

Según informaron fuentes judiciales y policiales, personal de la Dirección General de Investigaciones advirtió la aproximación a gran velocidad de una camioneta Volkswagen Amarok gris con dos ocupantes. Los efectivos indicaron a los conductores que detuvieran la marcha, pero estos continuaron avanzando. Ante esta situación, una patrulla inició una persecución, que luego se extendió hacia un camino vecinal.

Durante el seguimiento, se solicitó apoyo a unidades de zonas cercanas y se implementó un operativo cerrojo. La persecución se prolongó por más de 100 kilómetros hasta que la camioneta quedó atascada en el barro en la zona de Vaca Muerta, en dirección a Nueva Esperanza. En ese lugar, los dos ocupantes fueron detenidos.

Al revisar el vehículo, los efectivos hallaron sesenta bultos de cigarrillos marca Hills. De acuerdo con los investigadores, cada bulto contenía cincuenta cajas, y cada caja incluía veinte paquetes. Para transportar la carga, los ocupantes habían retirado los asientos traseros de la camioneta. El valor estimado de la mercadería supera los 200 millones de pesos.

La Justicia Federal, a cargo del juez Sebastián Argibay —titular del Juzgado Nº 2— ordenó el secuestro de los cigarrillos y la detención de los dos hombres. Tanto la mercadería como los detenidos fueron trasladados a la ciudad Capital bajo un operativo de seguridad. Está previsto que el magistrado indague a los involucrados en las próximas horas.