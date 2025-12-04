Venezuela: dos aerolíneas suspendieron vuelos tras encontrar fallas en las señales de navegación

Las compañías panameñas que aún conectaban con Caracas frenaron sus operaciones de manera abrupta luego de recibir advertencias técnicas de los pilotos. EE.UU. había alertado que el espacio aéreo estaba "cerrado en su totalidad".

Las aerolíneas panameñas Copa Airlines y Wingo, dos de las pocas que aún mantenían operaciones con Venezuela, anunciaron la noche del miércoles la suspensión temporal de todos sus vuelos desde y hacia Caracas previstos para el 4 y 5 de diciembre. La medida se tomó luego de que los pilotos reportaran intermitencias en una de las señales de navegación.

"Información importante. Debido a intermitencias en una señal de navegación reportada hoy por nuestros pilotos, y que no comprometieron la seguridad, se suspenden de forma preventiva los vuelos desde y hacia Caracas el 4 y 5 de diciembre de 2025", informó Copa Airlines en un comunicado publicado cinco minutos antes de las 00 de este jueves

"Estamos evaluando la situación y compartiremos nueva información en nuestros canales públicos en las próximas 24 horas", agregaron,

La decisión se conoce en un contexto de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, factor que ya impactó en las operaciones aéreas de la región.

Las cancelaciones comenzaron la semana pasada, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera una advertencia a los pilotos para que extremaran precauciones al volar en torno al espacio aéreo venezolano debido al aumento de la actividad militar.

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó en redes sociales que el espacio aéreo "sobre y alrededor" de Venezuela debía considerarse "cerrado en su totalidad".

Tras esas advertencias, varias aerolíneas internacionales suspendieron sus rutas con Caracas: Iberia, Air Europa, TAP, Avianca, GOL, Latam y Turkish Airlines fueron las primeras en tomar la medida.

El pasado 21 de noviembre, la FAA volvió a advertir sobre el "empeoramiento de la situación de seguridad" y el creciente despliegue militar en Venezuela y sus alrededores.

Desde agosto, Washington mantiene en la zona una flotilla de barcos y aviones de combate bajo operaciones antinarcóticos, mientras que el régimen de Nicolás Maduro sostiene que estas maniobras buscan forzar su salida del poder.

El aumento de la tensión derivó en suspensiones temporales y, en algunos casos, en la revocación de concesiones a compañías extranjeras, a las que Caracas llegó a acusar de "terrorismo".

Maduró habló de la charla telefónica con Trump

En medio de la tensión con EE.UU., marcada por el despliegue militar y el bloqueo del espacio aéreo, Maduro confirmó este miércoles que habló por teléfono con Donald Trump de manera "cordial".

"Hace unos diez días, aproximadamente, desde la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump", aseguró el líder chavista.

Dijo que hasta hoy no se había referido al asunto por "prudencia" y porque no le gusta "la diplomacia de micrófono". "Cuando hay cosas importantes, en silencio tienen que ser hasta que se den", agregó.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro afirmó que la conversación se desarrolló "en un tono de respeto" y espera que represente un paso "hacia un diálogo respetuoso" entre ambos países, sin relaciones diplomáticas desde 2019.

El domingo, Trump fue consultado a bordo del Air Force One sobre si había hablado con Maduro y respondió: "La respuesta es sí", pero evitó dar detalles: "No quiero comentar al respecto".