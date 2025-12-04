Ingresar
Diego Santilli recibe hoy a Jorge Macri en medio del reclamo por la coparticipación en CABA

El encuentro será al mediodía en Casa Rosada. La Ciudad tiene un histórico pedido por la restitución de fondos que les quitaron hace años.

Hoy 09:46

El Gobierno tiene el objetivo claro de afianzar el vínculo con los gobernadores, en especial en la previa al debate del Presupuesto 2026 y las reformas que impulsa el presidente Javier Milei. En ese sentido, el ministro del Interior, Diego Santilli, continuará hoy con su raid de reuniones con los mandatarios provinciales.

Este jueves recibirá a Jorge Macri en Casa Rosada. La agenda será la misma que desarrolla desde hace semanas con los distintos gobernadores y tiene que ver con apuntalar los proyectos que el Presidente necesita aprobar en el Congreso: Presupuesto, pero también reformas laboral, tributaria y penal.

Sucede que el Gobierno de la Ciudad mantiene el reclamo judicial de fondo por el reintegro de US$6000 millones en concepto de la deuda originada por la quita inconstitucional que redujo arbitrariamente la Coparticipación del 3,5% al 1,4% en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández. Además reivindica la restitución del 3,5% mediante transferencia diaria del Banco Nación.

En este sentido, semanas atrás, Jorge Macri se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo. Luego del encuentro, Macri y sus funcionarios dijeron que la reunión “fue positiva” y que los equipos técnicos seguirán con las gestiones para encontrar un acercamiento con respecto a la coparticipación y financiamiento.

Uno de los temas en debate de la reunión tuvo que ver con que la ciudad de Buenos Aires recibe el 1,4% de coparticipación por parte de Nación de forma discrecional, y la intención del Gobierno porteño es que ese envío figure dentro del Presupuesto del próximo año, por si se necesita ese aval ante un eventual reclamo.

El Gobierno porteño pide que Nación normalice los pagos, salde la deuda atrasada e incluya la partida correspondiente en el Presupuesto 2026. Desde agosto, la Nación adeuda $274.000 millones por las transferencias semanales del 1,55% de la Coparticipación acordadas tras un fallo de la Corte Suprema.

TEMAS Jorge Macri Diego Santilli CABA Coparticipación

