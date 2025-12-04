Australia: Instagram, Threads y Facebook empezaron a eliminar usuarios menores de 16 años

Meta apunta a cumplir así la regulación del país oceánico que desde el 10 de diciembre impedirá el acceso de chicos a las apps. Los reclamos del gigante tecno y los intentos por frenar la prohibición.

Hoy 11:12

El gigante tecnológico Meta anunció este jueves que comenzó a remover a los menores de 16 años de Instagram, Threads y Facebook en Australia, de cara a la entrada en vigor en ese país de la primera prohibición mundial de redes sociales a los niños.

Canberra ha exigido a las principales plataformas en línea, entre ellas también Tiktok y YouTube, que bloqueen a los internautas de menos de 16 años antes del próximo 10 de diciembre, cuando comenzará a regir el veto a través de una nueva legislación.

Las empresas tecnológicas se exponen a multas de 49,5 millones de dólares australianos (unos 32 millones de dólares estadounidenses) si no adoptan "medidas razonables" para cumplir la normativa.

"Aunque estamos trabajando fuertemente por remover a todos los usuarios que entendemos que tienen menos de 16 años para el 10 de diciembre, el cumplimiento de la ley será un proceso continuo con múltiples facetas", dijo un portavoz de Meta.

Los usuarios más jóvenes pueden salvar y descargar sus historiales en Internet, indicó el portavoz de la tecnológica estadounidense.

"Antes de que cumplas 16, te notificaremos que pronto podrás recuperar acceso a estas plataformas, y tu contenido será restaurado exactamente como lo dejaste", dice un mensaje de Meta a los internautas afectados.

Se espera que cientos de miles de adolescentes se vean afectados por la prohibición, ya que solo Instagram cuenta con unos 350.000 usuarios australianos de entre 13 y 15 años.

Algunas aplicaciones y sitios web populares, como Roblox, Pinterest y WhatsApp, están exentos, pero la lista sigue en revisión.

El reclamo de Meta a las tiendas de apps

Meta afirmó que acatará la ley australiana, pero pidió que las tiendas de aplicaciones se responsabilicen de verificar la edad de los usuarios, en lugar de las plataformas de redes sociales.

"El gobierno debería exigir a las tiendas de aplicaciones que verifiquen la edad y obtengan la autorización de los padres cada vez que los adolescentes menores de 16 años descarguen aplicaciones, eliminando la necesidad de que los adolescentes verifiquen su edad varias veces en diferentes plataformas", dijo su vocero.

YouTube también criticó la prohibición australiana

El gigante del "streaming" de video afirmó esta semana que la nueva ley haría que los jóvenes de ese país estén "menos seguros", ya que los menores de 16 años podrían seguir visitando la página web sin necesidad de tener una cuenta y así evitar los filtros de contenido de la plataforma.

Sin embargo, la ministra de Comunicaciones de Australia, Anika Wells, calificó su argumento de "extraño".

Una cuestión de "autoestima"

"Si YouTube nos recuerda a todos que no es seguro y que hay contenido no apropiado para usuarios con restricción de edad en su sitio web, ese es un problema que YouTube debe solucionar", aseguró esta semana Wells.

La ministra dijo a los periodistas que algunos adolescentes australianos se habían suicidado porque los algoritmos "se aferraban" a ellos, dirigiéndolos contenido que minaba su autoestima.

"Esta ley específica no solucionará todos los daños que se producen en internet, pero facilitará que los niños busquen una versión mejor de sí mismos", afirmó.

Un intento por frenar la prohibición

La semana pasada, un grupo de defensa de los derechos en la red presentó un recurso legal para detener la prohibición.

El Digital Freedom Project afirmó que había impugnado las nuevas normativas ante el Tribunal Supremo australiano, al calificarlas de ataque "injusto" a la libertad de expresión.

Las autoridades de Australia esperan que los adolescentes rebeldes hagan todo lo posible por eludir las leyes.

Las directrices advierten que podrían intentar emplear identificaciones falsas, o bien servirse de la inteligencia artificial para que sus fotos parezcan de personas de más edad.

Por ello, se ha exigido a las plataformas que ideen sus propios medios para evitar que esto suceda, si bien "probablemente ninguna solución sea 100% eficaz", según el organismo de control de la seguridad en internet del país.

Existe gran interés en saber si las amplias restricciones de Australia funcionarán, ya que los reguladores de todo el mundo se enfrentan a los peligros potenciales de las redes sociales.

Malasia indicó que tenía previsto impedir que los menores de 16 años se registraran en perfiles de redes sociales el próximo año, mientras que Nueva Zelanda introducirá una prohibición similar.