Central Córdoba pierde otra pieza: Lucas Abascia comunicó su desvinculación

El defensor anunció su salida a través de un emotivo mensaje en redes, en medio de un panorama complicado para el Ferroviario, que ya perdió a Omar De Felippe, Matías Perelló y Gastón Verón.

Hoy 14:38

Central Córdoba sufrió otra baja en las últimas horas: Lucas Abascia confirmó su despedida del club mediante un mensaje en sus redes sociales y se convirtió en un nuevo nombre en la lista de salidas que golpea al plantel santiagueño. La partida del defensor se suma a un combo difícil, luego de la salida del entrenador Omar De Felippe y las de los futbolistas Matías Perelló y Gastón Verón, quienes también dejaron el club en los últimos días.

En su comunicado, Abascia dejó un mensaje cargado de sentimiento para el Ferroviario. El zaguero remarcó que Central Córdoba fue “un lugar que se convirtió en mi hogar”, y agradeció al plantel, al cuerpo técnico y al personal del club. El defensor destacó que se va “con el corazón lleno”, valorando lo conseguido y las experiencias que vivió en su etapa en Santiago del Estero.

El gesto más emotivo estuvo dirigido a la hinchada, a la que dedicó “respeto y admiración” por su apoyo constante durante toda su estadía. Además, aseguró que desde ahora se suma como “un hincha más” que seguirá al equipo donde vaya, dejando en claro su cariño por la institución.

La salida de Abascia abre un nuevo interrogante en un Central Córdoba que atraviesa días de cambios profundos. Mientras la dirigencia trabaja para definir el futuro del equipo, el Ferroviario continúa sufriendo bajas en un momento clave para su planificación.