Central Córdoba empieza a armar el 2026: quiénes siguen, quiénes se van y qué casos podrían resolverse

El Ferroviario ya tiene una base asegurada para la próxima temporada, pero también enfrenta bajas importantes y decisiones claves sobre jugadores que podrían irse. El mercado será determinante para el nuevo proyecto.

Hoy 15:55

Central Córdoba atraviesa semanas decisivas y el panorama contractual empieza a encender las alertas. Con el cierre del 2025 a la vuelta de la esquina, varios jugadores llegan al final de sus préstamos y podrían no continuar en el Ferroviario si la dirigencia no avanza con renovaciones o compras de pase. En un contexto marcado por salidas recientes, el escenario obliga a actuar rápido.

Central Córdoba inició formalmente la planificación del 2026, un año que llegará con muchos cambios y la necesidad de rearmar el plantel tras varias salidas. La dirigencia ya conoce quiénes seguirán, quiénes no y qué situaciones deberán resolverse de manera urgente antes del arranque de la próxima pretemporada.

Por el lado de los jugadores que continúan, el club tiene un grupo importante con vínculo vigente: Leonardo Marchi, Lucas Varaldo, Javier Vallejos, Yuri Casermeiro, además de Matías Godoy, Matías Vera y Lucas Besozi, quienes seguirán hasta mitad de año. También permanecerá Fernando Juárez, cuyo préstamo desde Platense se extiende hasta diciembre del 2026, y Juan Pablo Pignanani, asegurado hasta fines del 2026. A este lote se suman los regresos de “Pocho” Gómez y Diego Vásquez, quienes retornan tras sus respectivas cesiones.

En cuanto a las bajas confirmadas, el Ferroviario ya no contará con Gastón Verón, Matías Perelló y Lucas Abascia, tres nombres que cerraron su ciclo y no formarán parte del plantel del próximo año. Las salidas, sumadas a las dudas contractuales, obligan al club a moverse de manera rápida en el mercado.

Entre los casos a resolver, aparece la situación de Franco Alfonso, cuyo préstamo vence en diciembre y deberá regresar a River salvo un nuevo acuerdo. También está pendiente la continuidad de Jonathan Galván, quien queda libre pero no se descarta que firme un nuevo contrato para seguir en el club. En paralelo, José Florentín recibe sondeos desde Paraguay, pero por el momento no puede salir del país, lo que frena cualquier movimiento.

El resto del plantel deberá definir su futuro en las próximas semanas, en un escenario donde algunos jugadores podrían renovar y otros emprender nuevos rumbos. Central Córdoba ya comenzó a delinear la base del 2026, pero el armado definitivo dependerá de un mercado que promete ser intenso y decisivo para el nuevo ciclo.