Atentos Central Córdoba y Sarmiento: la Copa Argentina 2026 ya tiene fecha y hora de sorteo

Los equipos santiagueños conocerán la próxima semana sus rivales de 32avos.

Hoy 15:36

La Copa Argentina 2026 empieza a tomar forma y los equipos santiagueños ya ponen la mira en un certamen que siempre ofrece vidriera y oportunidades. Central Córdoba y Sarmiento de La Banda conocerán la próxima semana sus rivales de 32avos, cuando el torneo quede oficialmente sorteado el miércoles 10 de diciembre, a las 12, en el predio de Ezeiza.

Para ambos clubes, el sorteo será clave en la planificación del primer semestre. Como ocurre cada año, el torneo tendrá un arranque marcado por el debut del campeón vigente: Independiente Rivadavia de Mendoza, dueño de la edición 2025, que jugará en la anteúltima semana de enero, días antes del inicio del Torneo Apertura.

En la ceremonia también se definirán los plazos de cada fase, un punto fundamental para Central y Sarmiento, que no tienen competencias Conmebol y deberán ajustar su calendario en función de las ventanas disponibles. En 32avos, los equipos sin actividad internacional tendrán tiempo para disputar sus cruces hasta el 15 de abril, mientras que los clubes con torneos continentales deberán hacerlo antes del 25 de marzo.

Los 16avos de final coincidirán con las semanas destinadas a los playoffs del Apertura. Allí, los santiagueños podrán jugar en cualquiera de las cuatro semanas habilitadas, algo que les da un margen importante para coordinar viajes, logística y entrenamientos. Para los equipos Conmebol y para el finalista de la Liga Profesional, la fecha obligada será el 31 de mayo.

En octavos de final, el cronograma volverá a dividir según competencias: los clubes con actividad internacional jugarán entre el 12 y el 19 de julio, mientras que el resto —entre ellos Central Córdoba y Sarmiento— tendrá tiempo hasta el 5 de agosto. Desde esa instancia, además, el VAR estará presente de manera permanente.

Las fechas de cuartos y semifinales se comunicarán más adelante, mientras que la gran final ya tiene día confirmado: será el miércoles 4 de noviembre de 2026. Con el calendario sobre la mesa y el sorteo a la vuelta de la esquina, los equipos santiagueños empiezan a visualizar su camino en un torneo que siempre deja historias para contar.