La racha que Racing intentará cortar ante Boca en la Bombonera

La Academia acumula seis años sin ganar en Brandsen 805 y buscará romper el maleficio este domingo, en una semifinal caliente del Torneo Clausura.

Hoy 17:25

Racing visitará este domingo a Boca en la Bombonera con una misión tan clara como pesada: cortar una racha de seis años sin triunfos en uno de los escenarios más exigentes del fútbol argentino. La última alegría académica en Brandsen 805 fue en 2019, cuando Matías Zaracho marcó el 1-0 en plena Superliga 2019/20.

Desde aquel grito del mediocampista, el conjunto de Avellaneda volvió seis veces al estadio xeneize y nunca pudo reencontrarse con los tres puntos. En este período acumuló tres derrotas y dos empates sin goles, aunque también tuvo momentos de rebeldía: el golazo de Nicolás Reniero en el 3-1 del 2023 y los tantos de Juanfer Quintero y Maravilla Martínez en el 4-2 del 2024.

El último antecedente fue el 1-1 del Torneo Clausura 2025, jugado el pasado 9 de agosto, que tampoco alcanzó para cortar la malaria.

Más allá de esta seguidilla negativa en la Bombonera, el historial reciente entre ambos muestra una particularidad que sorprende: de los últimos 18 enfrentamientos, Racing ganó ocho –dos de ellos justamente en la cancha de Boca– y perdió apenas tres. Sin embargo, esas tres caídas fueron todas en el Alberto José Armando, donde el Xeneize sostiene una supremacía histórica.

El registro total en la Bombonera es contundente: 81 partidos, con 38 triunfos de Boca, 14 de Racing y 29 empates. El equipo azul y oro anotó 143 goles, contra 83 del conjunto académico.

El duelo del domingo 7 de diciembre, desde las 19, será determinante: Boca y Racing se juegan el pase a la gran final del Torneo Clausura. Para la Academia, además de la clasificación, hay una mochila que ya pesa demasiado: volver a ganar en la Bombonera.