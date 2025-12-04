Por el impacto con un ave, un avión de Delta Air Lines debió realizar un aterrizaje de emergencia

El incidente ocurrió en el tramo final del despegue. Uno de los motores mostró fallos y debieron regresar a tierra. No se registraron heridos.

Hoy 17:35

Un avión comercial de la empresa Delta Air Lines debió realizar este miércoles un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, luego de que una de sus turbinas resultara dañada tras impactar contra un ave durante la carrera de despegue.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio ocurrió el 3 de diciembre, cuando un Boeing 737-800 que operaba el vuelo 2606 con destino a Seattle rodaba por la pista 24L de LAX. En ese momento, la aeronave chocó con un pájaro, lo que provocó una falla inmediata en el motor número 2.

Te recomendamos: Tragedia aérea en Colombia: cayó una avioneta y murieron tres funcionarios

La situación quedó registrada en vivo a través del canal especializado 24/7 Airline Videos Live, que transmitía el movimiento aeronáutico en el aeropuerto. En las imágenes se observa el momento del impacto y el posterior procedimiento de emergencia.

Ante la anomalía, la tripulación declaró emergencia aérea y ejecutó el protocolo correspondiente: detuvo el ascenso, estabilizó la aeronave y emprendió el retorno al aeropuerto de salida. Minutos después, el Boeing logró aterrizar sin inconvenientes y rodó por sus propios medios hasta la puerta asignada.

No se reportaron heridos entre los pasajeros ni en la tripulación. Técnicos de mantenimiento de Delta iniciaron las inspecciones de rigor para evaluar los daños producidos por el impacto.

Desde la aerolínea destacaron la actuación del personal a bordo y la eficacia de los protocolos de seguridad que permitieron resolver el incidente sin mayores complicaciones.