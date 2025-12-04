Ingresar
Santi Castro entró y lo ganó: gol clave para que Bologna avance en la Copa Italia

El argentino entró a los 70 minutos y, con un cabezazo letal, marcó el 2-1 que dejó afuera a Parma en los octavos de final. Ya lleva cinco goles en la temporada.

Hoy 17:35
Santi Castro

Santiago Castro volvió a ser determinante en Bologna y esta vez lo hizo en un escenario ideal: los octavos de final de la Copa Italia. El delantero argentino ingresó en el tramo final del partido y, con un cabezazo perfecto, selló el 2-1 definitivo ante Parma, resultado que le dio la clasificación al equipo de Vicenzo Italiano.

El encuentro había comenzado cuesta arriba para Bologna, porque Parma salió mejor y antes de los 15 minutos ya ganaba 1-0 gracias a Adrian Benedyczak. Sin embargo, el local reaccionó sobre el cierre del primer tiempo con el empate de Jonathan Rowe, que devolvió aire y confianza antes del descanso.

El quiebre llegó a los 70 minutos, cuando Italiano mandó a la cancha a Santi Castro por Thijs Dallinga, además del ingreso del también argentino Benjamín Domínguez. La apuesta dio resultado inmediato: Emir Holm tiró un centro preciso y Castro se elevó con potencia para meter un testazo imposible para Vicente Guaita, arquero visitante.

Con este tanto, Castro llegó a cinco goles en la temporada y ya le convirtió tres veces al Parma de Carlos Cuesta, el entrenador más joven de la Serie A con apenas 30 años. Ahora, Bologna espera rival en la próxima instancia, que saldrá del cruce entre Milan y Lazio.

