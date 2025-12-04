Más cirugías en el Hospital Zonal de Monte Quemado

Entre otras realizaron colecistectomía videolaparoscopicas, hernias, eventraciones, extracción de dispositivos subdérmicos y una urgencia pediátrica.

El Director Dr. José Gómez informó la realización de una importante cantidad de cirugías durante varias jornadas en el Hospital Zonal de Monte Quemado, entre otras realizaron colecistectomía videolaparoscopicas, hernias, eventraciones, extracción de dispositivos subdérmicos y una urgencia pediátrica.

El equipo quirúrgico itinerante y personal propio del nosocomio, son los que realizan y está compuesto por el Dr. Mauricio Cerioni médico cirujano, Dr. Hugo Egea médico cirujano, Dr. Santillán médico anestesiólogo, Lic. Hugo Risso Patrón enfermería, los instrumentadores quirúrgicos Luis Paz, Fabián Lazarte, Gabriel Rolón, Claudio Jiménez, Elizabeth González, logística y transporte Gustavo Martín.

El programa quirúrgico itinerante del interior coordinado con la gestión de la Dra. Graciela Alzogaray Directora del Interior, con el permanente apoyo del Secretario y la Ministra de Salud Dr. Gustavo Sabalza y Lic. Natividad Nassif respectivamente, también se lleva a cabo en otros hospitales del interior como Quimilí, Fernández, Añatuya, Pinto, Frías, Termas, Loreto, Ojo de Agua y Sumampa.

Hospital de Monte Quemado

El Dr. José Gómez Director del Hospital destacó la importante inversión en recursos humanos calificados, equipamiento, con un impacto social muy positivo, resolviendo localmente las patologías, con mejor atención de alta calidad, evitando las derivaciones a otros centros de salud, sin desarraigo del paciente y la familia de la ciudad de Monte Quemado, de todas las Localidades sobre la Ruta N° 16 y el Departamento Copo perteneciente a la zona sanitaria del Hospital Zonal, reintegrándose en poco tiempo a sus habituales tareas laborales y/o familiares, realizando los controles post quirúrgicos por consultorio y telesalud.