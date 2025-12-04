“Me cuesta salir de la cáscara”: la emotiva despedida de Alex Pelao en MasterChef tras hablar de sus trastornos alimenticios

El cordobés quedó eliminado del certamen y, entre lágrimas, abrió por primera vez su intimidad al contar cómo la experiencia en la cocina televisiva lo ayudó a mejorar su vínculo con la comida, conmoviendo al jurado, a sus compañeros y al público.

Alejo Cruzado Antonelli, más conocido como Alex Pelao, protagonizó uno de los momentos más emotivos de MasterChef Celebrity (Telefe) tras quedar eliminado. Luego de que el jurado le anunciara su salida, aprovechó para hablar por primera vez sobre los trastornos alimenticios que atraviesa.

La consigna de la noche exigía presentar un plato con ingredientes redondos acompañado por un pan de la misma forma. Alex optó por un sándwich de lomo con ensalada fresca de hierbas, pero no convenció a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, quienes lo señalaron como el peor plato de la jornada y remarcaron que tuvieron dificultades para comerlo -sobre todo por la altura del armado-.

El cordobés llegó a la instancia final junto a Marixa Balli, pero la decisión terminó inclinando la balanza en su contra. Tras escuchar el agradecimiento de los chefs por el talento y la alegría que aportó al ciclo, no pudo evitar quebrarse. “Estoy muy agradecido. Me cuesta mucho bajar y salir un poco de la cáscara que se va armando”, dijo con la voz entrecortada, mientras Wanda Nara intentaba contenerlo.

En medio de la emoción, Alex abrió su intimidad delante de cámaras y, al borde del llanto, contó cómo fue su relación con la comida a lo largo del tiempo. “Tuve siempre muchos conflictos y trastornos alimenticios. A partir de la experiencia de estar en MasterChef mejoré mi vínculo con el momento de comer, conecté más, le empecé a dar una cuota de valor. Me capitalizo en eso y ni hablar de este grupo hermoso, es divino y da gusto”, sostuvo y conmovió a sus compañeros.

Antes de despedirse, agradeció a todos los que lo acompañaron durante el certamen: “Gracias por animarnos y empujarnos a romper miedos, a ellos por la buena onda y la palmada en la espalda, a todos que siempre se preocupan de que estemos bien”.