Conmoción: un andamio de una obra en construcción cayó sobre una joven y la mató

La mujer de 20 años sufrió un traumatismo craneoencefálico producto de impacto y murió en el acto. Investigarán la responsabilidad de la constructora

Hoy 19:37

Un trágico incidente tuvo lugar este jueves en la avenida Chivilcoy al 3600, en el barrio porteño de Villa Devoto, cuando personal policial acudió tras una alerta al 911 sobre una mujer desvanecida en la vía pública. Según informaron fuentes oficiales, una joven de 20 años fue identificada como la víctima y ya se encontraba sin vida al arribo de los agentes.

El llamado a los servicios de emergencia fue realizado alrededor de las 14:53, momento en el que vecinos notaron la dramática situación provocada por la caída de un andamio desde una obra en construcción.

De acuerdo a lo que informaron en TN, la parte que habría caído sobre la cabeza de la joven era un bloque de madera con material.

En el lugar, los agentes constataron los hechos al encontrar a la joven ya fallecida a raíz de un traumatismo craneoencefálico provocado por el impacto del andamio sobre su cabeza. De acuerdo con el parte médico del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), la mujer perdió la vida producto de las lesiones sufridas en el acto.

Por disposición judicial, la investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33, que instruyó actuaciones por homicidio culposo e imputó al arquitecto, un hombre de 79 años.

La Justicia buscará determinar las responsabilidades de la constructora por el fatal incidente. La empresa que estaba a cargo de la obra es Wadesh SA.

En ese sentido, el juzgado buscará determinar si hay una posible negligencia de la empresa y establecer las responsabilidades correspondientes. El director de la obra fue identificado también y si bien todavía no fue imputado, se investigan las causas de la caída del andamio..

De acuerdo a lo que dijeron los investigadores, la primera inspección en el predio se realizó en 2024, cuando comenzó la excavación. Tras quedar un tiempo suspendida, se reanudaron las obras en el predio.

También hubo inspecciones de Seguridad del Trabajo que determinaron que la obra había recomenzado y sus encargados presentaron la documentación requerida.

El hecho generó gran conmoción entre transeúntes y residentes de la zona. Las autoridades prosiguen con la recolección de pruebas para dilucidar cómo ocurrió el desprendimiento del andamio y determinar eventuales responsabilidades.