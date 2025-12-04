Gianluca Prestianni quiere volver y jugar en River: presión desde Europa y guiño para el Millonario

El talentoso mediocampista de 19 años, hoy en Benfica, manifestó su deseo de regresar al país y vestir la camiseta de River. El Millonario buscará un préstamo, mientras aguarda la decisión de José Mourinho.

Hoy 19:49

River recibió una señal fuerte desde Europa en pleno armado del plantel para la temporada 2026. Gianluca Prestianni, una de las grandes promesas del fútbol argentino, está decidido a volver al país y su intención es clara: quiere jugar en River. Mientras el club de Núñez espera por su clasificación a la Sudamericana o Libertadores, ya se mueve para intentar cerrar un refuerzo que podría ser determinante.

El mediocampista de Benfica, figura en el Mundial Sub-20 de Chile y reciente debutante en la Selección Mayor ante Angola, dejó en claro su postura: desea un cambio de aire y eligió al Millonario como destino. Con apenas 19 años, el ex Vélez considera que es el momento justo para regresar al fútbol argentino, y Marcelo Gallardo ya dio el visto bueno para sumarlo al proyecto 2026.

Ahora, resta la parte más delicada: la negociación. Desde el entorno del jugador y el club millonario esperan una reunión para avanzar, y en principio, River intentará gestionar un préstamo con Benfica. Sin embargo, todo dependerá también de la opinión de José Mourinho, actual DT del conjunto portugués. En Núñez creen que la presión del juvenil podría ser un factor clave para destrabar la operación.

Prestianni, que había arrancado el año relegado en la consideración, se ganó un lugar con la llegada de Mourinho y su gran Mundial Sub-20, al punto de jugar la mayoría de los partidos tras volver de la Selección y convertir recientemente un golazo ante Nacional en Madeira. Mientras tanto, River se entusiasma con concretar uno de los bombazos del mercado de pases 2026.