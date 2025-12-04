Equipo que gana no se toca: Úbeda repetirá el once en Boca para el clásico con Racing

El DT decidió mantener a los mismos que vencieron a Argentinos. Milton Giménez seguirá como referente de área y Ander Herrera regresará a la convocatoria tras superar una molestia muscular.

Hoy 20:11

Boca ya tiene todo encaminado para el clásico frente a Racing por las semifinales del Torneo Clausura. En la práctica de fútbol realizada en La Bombonera, Claudio Úbeda despejó cualquier duda y confirmó que repetirá el equipo que viene de ganarle 1-0 a Argentinos Juniors. El entrenador valoró la solidez del once y no hará modificaciones de cara a un choque decisivo.

Durante la semana se especuló con la salida de Milton Giménez, quien arrastra seis partidos sin convertir y actuaciones irregulares. Sin embargo, el “Sifón” volvió a respaldarlo y lo sostuvo en la formación titular. La alternativa natural, Edinson Cavani, todavía no está al 100% desde lo físico, por lo que volverá a ocupar un lugar entre los relevos.

La otra novedad fuerte pasó por Ander Herrera. El mediocampista español participó del entrenamiento con el equipo suplente, mostró recuperación tras la sobrecarga en el isquiotibial izquierdo y será parte de los concentrados desde este viernes. También estuvo Alan Velasco, quien podría regresar a la lista para enfrentar a la Academia.

Más allá del retorno de nombres importantes, Úbeda deberá decidir si Herrera tendrá minutos en un partido de alta exigencia, o si opta por futbolistas con ritmo pleno de entrenamiento como Tomás Belmonte o Williams Alarcón. El Xeneize buscará sostener su idea y meterse en la gran final.

Probable formación de Boca:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.