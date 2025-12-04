Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 DIC 2025
Somos Deporte

Destacada participación de santiagueños en el Panamericano de Pentatlón Moderno en Bolivia

María Antonella Domergue, Santiago Paz y Mikeas Jiménez, representan a Santiago del Estero en el certamen.

Hoy 20:24
Pentatlón

El pentatlón moderno santiagueño vive un momento histórico. María Antonella Domergue, figura del equipo provincial, viajó a Bolivia para competir en el Panamericano de Pentatlón Moderno, y no lo hizo sola: la acompañan Santiago Paz y Mikeas Jiménez, los otros dos representantes de Santiago del Estero convocados por la Selección Argentina.

Domergue, una de las atletas más destacadas de la provincia, viene dejando huella tanto en competencias provinciales como nacionales. Su gran presente la llevó a integrar el seleccionado nacional y hoy compite al máximo nivel continental, siempre con la bandera santiagueña en alto.

Su compromiso con el deporte es absoluto: una vez al mes viaja a Buenos Aires para entrenar en el CENARD, donde perfecciona su rendimiento en las cinco disciplinas del pentatlón. Además, participa en natación, representando a Santiago del Estero en torneos provinciales y nacionales.

Para Paz y Jiménez, este Panamericano también significa una oportunidad enorme para seguir creciendo y sumar experiencia internacional. La presencia de tres santiagueños en el equipo nacional refleja el gran trabajo que se viene realizando en la provincia.

