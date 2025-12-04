El embajador de EEUU elogió a Milei y anticipó una posible visita de Trump a la Argentina

El diplomático elogió al Gobierno y recibió el acompañamiento de altos funcionarios del gabinete de Javier Milei y referentes del sector privado en un evento organizado por AmCham.

Hoy 20:48

El evento de bienvenida al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, organizado por la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina (AmCham) contó con una fuerte presencia de representantes del gabinete del gobierno de Javier Milei y del sector empresarial. El diplomático norteamericano elogió al oficialismo y anticipó que buscará gestionar una visita de Donald Trump al país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre los funcionarios nacionales, participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el canciller argentino, Pablo Quirno; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro de Salud, Mario Lugones; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Coordinación de Energía y Minería; Daniel González. También se destacó la breve aparición del ministro de Economía, Luis Caputo, quien se retiró tras saludar a los participantes. Además, dijo presente el jefe de la bancada del Pro, Cristian Ritondo.

Por el lado empresarial, asistieron la presidenta de AmCham y CEO de Aconcagua Energía Generación Aconcagua, Mariana Schoua; el CEO de la cámara que nuclea a las empresas estadounidenses, Alejandro Díaz; y el titular del JP Morgan Argentina, Facundo Gomez Minujín, entre otros referentes empresarios.

“Hace aproximadamente un mes y un par de semanas que llegué aquí a la Argentina. Vine a trabajar; no vine de vacaciones. Estuve aquí la última vez hace nueve años. Mi esposa y yo estuvimos en Buenos Aires. Fuimos a Córdoba, fuimos a Mendoza y fuimos a Bariloche. Lo pasamos muy bien. Fue una visita fantástica, este es un gran país. Me fui muy impresionado con Argentina y con ganas de volver. Me fui con ganas de regresar a Argentina para vacacionar otra vez. No pensé que regresaría para trabajar. Pero el presidente Trump me llamó y me pidió que volviera, que volviera a Argentina, que volviera para trabajar. Y me pidió que ayudara a su amigo Javier Milei”, comenzó Lamelas su discurso.