José Ingratti, emocionado tras firmar con Riestra: “Es un gran paso para mi carrera”

El delantero santiagueño, con pasado en Mitre y reciente paso por UAI Urquiza, habló por primera vez como jugador del Malevo y destacó la importancia del salto a la Primera División.

Hoy 20:50

El sueño de José María Ingratti empezó a hacerse realidad. Tras confirmarse su llegada a Deportivo Riestra, el delantero santiagueño brindó sus primeras declaraciones y dejó en claro la emoción que le genera este paso decisivo en su carrera profesional. El ex Mitre buscará ganarse un lugar en el equipo de Primera.

Muy feliz y contento, es un gran paso para mí y mi carrera. No solo yo estoy feliz sino también mi familia y todos los que me rodean”, expresó Ingratti, todavía con la adrenalina de su flamante incorporación.

El atacante contó cómo surgió la posibilidad del Malevo: Yo jugué todo el año en UAI Urquiza y me estuvieron siguiendo. Les gusté porque dicen que soy del perfil de ellos. También dejó un mensaje para los jóvenes que buscan su oportunidad: Tenemos pocas oportunidades, pero siempre hay que estar preparado porque nunca sabes cuándo te puede llegar a tocar. Siempre hay alguien que te está viendo, hay que ser disciplinado”.

Ingratti destacó el apoyo de su entorno en este proceso: Todos están contentos, me felicitan, mi pareja también. Siempre me apoyan y me siguen”.

El delantero ya piensa en lo que viene: “Arrancamos el 2 de enero y el 5 viajamos para la pretemporada. Voy a prepararme para dar lo mejor, sé que empezaré de abajo pero voy a hacer lo mejor para jugar. Va a ser difícil, así que me voy a preparar para eso”.

El santiagueño ya vive su nueva etapa en Riestra con ilusión y una convicción clara: competir, crecer y buscar su lugar en la élite del fútbol argentino.

TEMAS Deportivo Riestra

