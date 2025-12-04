La Selección masculina de Hockey de Pakistán arribó a Santiago del Estero

Los jugadores fueron recibidos por el subsecretario de Turismo Nelson Bravo.

Hoy 21:20

La selección masculina de hockey sobre césped de Pakistán arribó a Santiago del Estero en la noche del jueves y fue recibida en el aeropuerto Internacional de Termas de Río Hondo por el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo, quien les dio la bienvenida.

pakistan

El equipo asiático participara de una nueva fecha de la FIH Pro League, que se llevará a cabo del 9 al 14 de diciembre en el Polideportivo Provincial. Ademas jugaran Paises Bajos, Alemania y la Argentina, con sus seleccionados Leonas y Leones.