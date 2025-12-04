Kicillof consiguió oxígeno financiero y apuntó a Milei por querer que la Provincia “colapse”

El balance de La Plata tras el alivio para las cuentas provinciales. Los cargos en el BAPRO fueron la llave para destrabar el proyecto oficial.

Hoy 21:35

El gobernador Axel Kicillof celebró este jueves la aprobación de la Ley de Financiamiento y consideró que la norma tuvo luz verde más allá de la “voluntad explícita” de Javier Milei de querer que el territorio bonaerense “colapse”.

Kicillof sostuvo que el jefe de Estado “apostó al caos” y el “desorden”, y que buscó que la Provincia “colapsara para sacar ventaja política”, denunció en redes sociales.

El gobernador valoró la aprobación de la norma por una mayoría de 2/3 de los legisladores, como así también la de los otros dos proyectos que envió el Ejecutivo provincial: Presupuesto 2026 y Ley Fiscal.

“Son herramientas indispensables para seguir funcionando en este contexto de emergencia”, dijo Kicillof en su mensaje, al tiempo que planteó que, de esta manera, la Provincia podrá cumplir con los vencimientos de la deuda que generó la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

En tanto, argumentó que el paquete de leyes no cambia “el cuadro general” de “emergencia” que genera la política económica del Gobierno, y ratificó su compromiso de “seguir exigiendo” al Ejecutivo lo que “le corresponde a la Provincia”.