El gobernador Zamora y la intendente Fuentes inauguraron el edificio de Rentas Municipal

El mismo está emplazado en la intersección de Jujuy y Ejército Argentino.

El gobernador Gerardo Zamora acompañó este jueves por la tarde a la intendente Norma Fuentes en la inauguración del nuevo edificio de la Dirección General de Rentas de la Municipalidad de la Capital, ubicado en la intersección de calles Jujuy y Ejército Argentino.

También fueron parte del acto el vicegobernador Carlos Silva Neder; la secretaria de Trabajo, Julia Comán; el presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán; concejales, entre otras autoridades municipales.

Tras el corte de cintas y la plantación de una especie arbórea se hizo el descubrimiento de una placa recordatoria para hacer luego un recorrido por las nuevas instalaciones.

Durante el acto, la jefa comunal le obsequió al gobernador un cuadro del artista plástico Ricardo Touriño.

En cuanto a las características del edificio, se construyó a partir de la recuperación de un lote en calles Jujuy y Ejército Argentino donde se construyó un edificio en altura con 297 metros cuadrados; cuenta con seis pisos, planta baja y subsuelo, el diseño incorpora plantas libres y flexibles para adaptarse a las necesidades del personal.

Tiene una superficie cubierta de más de 1.980 metros cuadrados y una altura de 24 metros, con sanitarios, cocina, ascensor y patio técnico. Toda la iluminación, general y ornamental, está resuelta con tecnología LED.

Las instalaciones disponen además de servicios contra incendios, pararrayos, señalética, tótem informativo, entre otras innovaciones.

Consta de un sector en subsuelo para albergar las cisternas y bombas de elevación de agua, planta baja sobre elevada a 0,54 metros del nivel de vereda donde alberga a la recepción, seis plantas tipo S.U.M, sala de máquinas y depósito- archivo. La terraza está coronada con una pérgola metálica.

En el tratamiento de la fachada se diferencia la planta baja del resto de los pisos superiores ya que por su orientación, se proyectaron carpinterías de aluminio negro y vidrio, con una protección externa de parasoles metálicos.

Se consideró evitar las barreras arquitectónicas y urbanísticas con la incorporación de rampas tanto en veredas como en el acceso a planta baja.

Discursos

Al hacer uso de la palabra, la intendente Fuentes sostuvo: "Este es un anhelo, es la casa propia que hoy es una realidad para todos los empleados de la Dirección General de Rentas de la Municipalidad, la Tesorería General, la Contaduría General y la Subdirección de Sueldo, que van a funcionar aquí a partir del día de mañana.

Resaltó que este edifico "tendrá lo necesario para que el usuario, nuestro vecino, el que tiene que venir a hacer los trámites, pueda hacerla de manera cómoda y que pueda sentirse bien atendido".

En cuanto al árbol plantado en la vereda destacó que es parte de una política ambiental a través de la cual se terminará de colocar hasta fin de año 500 mil árboles.

Al finalizar agradeció al gobernador por su acompañamiento “en cada uno de los pasos que hemos ido tomando y por permitirnos seguir sumando obras de infraestructura”.

A su turno, Zamora expresó su satisfacción por poder acompañar a la municipalidad en “un logro más que permite no sólo un mejor espacio, sino un mejor servicio para la ciudadanía".

También felicitó a los empleados municipales por este paso. “Quiero desearles el mejor de los éxitos a todos los que trabajan en este edificio, dejarles el compromiso y el saludo del jefe de Gabinete y gobernador electo Elías Suárez" y agregó: "A los santiagueños que puedan recibir las fiestas de fin de año en paz, con fe en Dios y en sus propias fuerzas".