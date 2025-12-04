Empresarios del transporte pidieron un aumento del boleto y reclamaron por la competencia de las apps

Este jueves se concretó una reunión ante los concejales capitalinos. Cada sector expuso su punto de vista.

Hoy 22:17

Los empresarios del transporte urbano de pasajeros mantuvieron este jueves una reunión clave con concejales de la ciudad Capital, en el marco del pedido formal de incremento del precio del boleto que ya ingresó al Concejo Deliberante.

Durante el encuentro, los representantes de las firmas plantearon la “crítica situación” que atraviesa el sector desde la pandemia y expusieron que la caída del corte de boleto ronda entre el 50 y 55%, lo que, aseguran, dificulta mantener frecuencias, renovar unidades y ofrecer un servicio adecuado a los usuarios.

Roberto Tarchini, vocero de la Cámara del Transporte, explicó que las empresas trabajan con costos crecientes y en un contexto que calificó como “competencia desleal” frente a las aplicaciones de transporte. “Uber, Didi o como se llamen están totalmente desregulados. Nosotros salimos todos los días, incluso cuando no hay pasajeros; ellos no. Además, cuando hay accidentes no tenemos con quién resolverlos”, cuestionó.

Tras escuchar a los empresarios, el presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán, señaló que ahora el cuerpo deliberativo evaluará el pedido de aumento y los planteos expuestos.

“Queríamos conocer en directo su visión sobre la problemática y también transmitirles lo que nos plantean los usuarios”, expresó. En los próximos días, los concejales llevarán la discusión al recinto, donde se definirá si se autoriza o no una nueva tarifa para el transporte urbano de pasajeros en la Capital.