Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 DIC 2025 | 25º
X
Regionales

Un sujeto fue condenado a tres años de prisión por amenazar con quemar a su expareja

El hecho se registró en la ciudad de Pichanal, Salta.

Hoy 05:58

Un hombre de 56 años fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por haber agredido a su expareja en Pichanal, en un hecho de extrema violencia que incluyó golpes, amenazas y el uso de nafta como arma impropia. El fallo fue dictado por el juez Raúl Fernando López, de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, en el marco de un juicio abreviado.

Según informa El Tribuno de Salta, la condena recayó por los delitos de coacción agravada por el uso de arma impropia, en concurso real con lesiones leves doblemente agravadas. El acusado reconoció su participación en el ataque y aceptó la pena propuesta por la fiscalía, por lo que deberá cumplir reglas de conducta mientras dure la condena condicional.

De acuerdo a la denuncia de la víctima, el hombre la agredió con golpes de puño y luego le arrojó nafta en la cara y el cuerpo. Con un encendedor en la mano, la persiguió dentro de su domicilio, poniéndola en riesgo de quemaduras graves. Los gritos de auxilio alertaron a un vecino, quien intervino y permitió que se detuviera al acusado, evitando consecuencias aún mayores.

TEMAS Salta Violencia de género

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un camión batea volcó durante tareas de enripiado en la Ruta Provincial N° 4 y dejó lesiones leves en el conductor
  2. 2. Cayó un helicóptero sobre canchas de tenis en Palermo: cuatro personas resultaron heridas
  3. 3. “Me cuesta salir de la cáscara”: la emotiva despedida de Alex Pelao en MasterChef tras hablar de sus trastornos alimenticios
  4. 4. Víctor Paz fue reelecto en el Sindicato de Comercio y llamó a “defender los derechos de los trabajadores”
  5. 5. El tiempo para este viernes 5 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: calor intenso y máxima de 36º
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT