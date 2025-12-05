Milei volvió a elogiar a Caputo tras el anuncio del regreso al mercado internacional de deuda: “El mejor de todos los tiempos”

El Presidente destacó la oferta de un cupón de 6,5% en dólares bajo ley local, que vencerá en 2029.

Hoy 10:25

El presidente Javier Milei elogió nuevamente hoy al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, tras el anuncio del regreso de la Argentina al mercado internacional de deuda: “El mejor de todos los tiempos”, sostuvo el jefe de Estado a través de sus redes sociales, en relación al funcionario nacional.

En la mañana de este viernes, Caputo anunció la licitación de un Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses a una tasa de 6,50%, con vencimiento el 30 de noviembre de 2029. El instrumento, identificado como BONAR 2029N, está dirigido a inversores que deseen colocar fondos en moneda norteamericana y participar en la financiación de compromisos del Estado.

Caputo confirmó la decisión oficial durante una entrevista televisiva. “Vamos a salir con un bono a 4 años, a noviembre de 2029, con un cupón. Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas”, expresó en declaraciones a América 24.

Según el detalle oficial, el bono se denomina en dólares estadounidenses, tiene cupón de 6,5% anual con pagos semestrales y amortiza el 100% del capital a su vencimiento el 30 de noviembre de 2029. La suscripción y el pago se realizarán exclusivamente en dólares bajo legislación argentina.

Un informe oficial destacó: “En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA”.

“Habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta”, se explicó de manera oficial.

El resultado de la licitación se destinará a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos Bonar 30 y Bonar 29, con fecha de vencimiento el 9 de enero de 2026.

La recepción de ofertas se extenderá, de 10 a 15, el 10 de diciembre de 2025 y la liquidación de las adjudicaciones está prevista para el 12 de diciembre. La modalidad contempla dos tramos: uno no competitivo, dirigido a inversores sin especialización financiera, con ofertas de hasta USD 50.000, y otro competitivo para montos mayores, sin tope máximo y con obligación de indicar precio por cada USD 1.000 de valor nominal.

Las órdenes deben canalizarse a través de agentes de liquidación y compensación o agentes de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV). El monto máximo a colocar será fijado en la subasta conforme a lo dispuesto por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.