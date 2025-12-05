Luciana Salazar vende ropa usada de ella y de Matilda: hay vestidos que alcanzan el millón de pesos

La actriz apostó a la moda circular y puso a disposición del público prendas seleccionadas de ambos vestidores.

Hoy 16:35

Luciana Salazar sorprendió al mostrar su guardarropa completo y anunciar que puso a la venta varias de sus prendas más exclusivas, junto con piezas del vestidor de Matilda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El proyecto, que combina moda circular, diseño y precios de lo más variados, generó un fuerte revuelo en redes y fue tema central en Puro Show (eltrece), donde analizaron cada detalle.

En el catálogo aparecen vestidos, monos y outfits de firmas internacionales en talles XS, S y XXS y en el programa no tardaron en hacer humor con eso. “Hay que tener una silueta muy particular para ponerse lo que usa Luli”, comentaron entre risas.

Los valores de los vestidos van desde $28.000 y $30.000, otros a $45.000 y $78.000, y uno que llamó especialmente la atención: $1.320.000. “La marca está tapada, pero es de afuera. Son 1000 dólares por una prenda que nueva cuesta 4000”, detallaron al aire.

Luli

Pese a los números, en el ciclo de eltrece remarcaron que los montos son bajos para ese tipo de calidad. “Está regalado, de verdad. No existe ese precio en un local. El tema es poder entrar en la ropa, ser tan flaquita como Luli”, bromearon.

El vestidor de Matilda tampoco se quedó atrás y se transformó en una tentación para quienes buscan moda infantil top. Aparecieron zapatillas de primeras marcas desde $5000 y $7000, y modelos premium que trepan hasta los $192.000. “Son casi únicas, están impecables y pertenecen a una marca muy top”, explicaron en Puro Show.

También hay botitas de invierno por $52.000 y $72.000, y vestidos estilo princesa —perfectos para cumpleaños y eventos— desde $57.000. Según indicaron en el programa, prácticamente todo está “como nuevo”. “Creo que cada cosa la usaron una sola vez. Están a estrenar. Es una oferta enorme”, aseguraron.