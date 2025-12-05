“Accesible no hay nada, pero son tres rivales ganables”: la reacción de Tagliafico tras el sorteo del Grupo J

El defensor de la Selección analizó en vivo, desde su transmisión de Twitch, el cruce ante Argelia, Australia y Jordania en el Mundial 2026.

La Selección Argentina ya conoce a sus rivales del Grupo J del Mundial 2026, y una de las primeras voces en opinar fue la de Nicolás Tagliafico, quien se enteró del sorteo mientras estaba en directo en su canal de Twitch. El lateral izquierdo dejó una frase contundente y sincera: “Accesible no hay nada, pero son tres rivales ganables”, dejando en claro que Argentina no subestima a nadie, pero tampoco se achica ante ningún escenario.

Tagliafico analizó rápidamente el panorama y destacó que Argelia, Australia y Jordania pueden presentar dificultades distintas, aunque todas dentro de un marco en el que la Scaloneta tiene herramientas para imponerse. El defensor recordó que en los Mundiales ya no existen las sorpresas “menores” y que cada selección llega con una preparación intensa, lo que obliga a jugar cada partido “como una final”.

Con este sorteo, la Selección ya empieza a imaginar su recorrido en un formato mundialista inédito de 48 equipos, que obliga a afinar detalles desde la fase de grupos. La palabra de uno de los referentes del plantel marca la línea: ningún rival es fácil, pero Argentina sabe que está para competir con cualquiera.