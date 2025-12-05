Sesiones extraordinarias: Adorni anunció cuáles son los proyectos que serán presentados por el Gobierno

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó que esas iniciativas son parte del “avance irrefrenable hacia la prosperidad”.

Hoy 19:49

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este viernes que el presidente Javier Milei firmará en la misma jornada el decreto que convoca al Congreso a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre.

El temario incluye el Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal y un compromiso nacional orientado a la estabilidad monetaria y fiscal, además de una nueva propuesta de modernización laboral y una reforma integral del Código Penal.

Los proyectos que impulsará el oficialismo son:

Presupuesto 2026

Inocencia Fiscal

Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria

Modernización laboral

Reforma del Código Penal

Adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar

Desde la Casa Rosada definieron el paquete como parte del “avance irrefrenable hacia la prosperidad”, en una señal de que el Ejecutivo intentará acelerar su agenda legislativa antes de fin de año.

El objetivo del oficialismo es tratar en diciembre el Presupuesto y la reforma del Código Penal, mientras para febrero quedarían las reformas laboral y tributaria, así como también la ley de Glaciares.

Los interlocutores con el Congreso son el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con intervención del ministro del Interior, Diego Santilli.

Bullrich ya inició algunos intercambios y Menem deberá replicar esa lógica luego de haber conquistado la primera minoría legislativa en la Cámara baja con 95 legisladores.

Una tarea similar lleva adelante realiza Adorni, escoltado por Santilli en los contactos con los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, con la intención de sumar voluntades legislativas para sancionar las reformas de segunda generación que diseñó Milei.

El Gobierno buscará aprobar además en las sesiones extraordinarias el proyecto de “Inocencia Fiscal”, que busca dar certeza a los personas para que blanqueen el dinero no declarado en la económica real.

La iniciativa, que se tratará al mismo tiempo que el Presupuesto, fue girada a la Cámara de Diputados en junio pero el oficialismo nunca la había puesto en tratamiento. Ahora, con la nueva conformación del cuerpo, busca aprobar lo antes posible el proyecto para incentivar el uso del dinero “guardado” en el colchón.

Si bien la prioridad es la sanción del proyecto de Presupuesto, La Libertad Avanza (LLA) también quiere incluir el debate de este proyecto que es clave para que se pueda utilizar ese dinero no registrado en la economía real, sin sufrir persecuciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.