“Histórico momento”: los aviones F-16 volaron sobre la Ciudad de Buenos Aires

Son parte del lote de los 24 aviones que el Gobierno nacional le compró a Dinamarca; la actividad estaba prevista para mañana, pero se adelantó para este sábado por cuestiones climáticas.

Hoy 08:47

Los seis F-16 adquiridos a Dinamarca surcaron esta mañana el cielo de la Ciudad de Buenos Aires y mostraron todo su poder supersónico, ante cientos de argentinos que se reunieron para ser testigos de la primera vez que esos aviones surcan el cielo porteño.

Las aeronaves, en formación, aparecieron en vuelo rasante cerca de las 8 de la mañana, desde la zona de la Costanera Norte, atravesaron la Plaza de Mayo, la Avenida 9 de Julio y la Plaza de los dos Congresos.

Cientos de vecinos se reunieron en distintos puntos de la Ciudad, principalmente frente a la Casa Rosada y al Obelisco, para ver surcar los F-16, que estuvieron a unos 600 metros de altura.

La llegada de los primeros cazas F-16 Fighting a la Fuerza Aérea Argentina marca un punto de inflexión en la capacidad operativa del país, con el inicio de las operaciones previsto para enero de 2026 y una entrega escalonada que se completará en 2028.

La compra a Dinamarca incluyó un total de veinticuatro aviones F-16 A/B Block 15 MLU, modernizados al estándar “Tape 6.5”: 16 monoplazas y ocho biplazas destinados a entrenamiento. Además, la operación contempló la incorporación de armamento, equipamiento de apoyo, cuatro simuladores de vuelo, ocho motores, cascos de última generación y repuestos para cinco años, con una entrega gradual de cuatro aviones por año.

El traslado de los primeros seis aviones comenzó el 28 de noviembre desde Vojens, Dinamarca, con una primera escala en la Base Aérea Zaragoza, en España, y una segunda en la Base Aérea Gando, en las Islas Canarias.

Desde allí, los cazas cruzaron el Atlántico hacia Natal, en el norte de Brasil, con el apoyo de aviones de reabastecimiento en vuelo KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ayer viernes llegaron a la Argentina.

El envío inicial está compuesto por cuatro biplazas F-16BM (matrículas M1004, M1005, M1007 y M1008) y dos monoplazas F-16AM (matrículas M1009 y M1020), acompañados por un Boeing 737 T-99 “Islas Malvinas” y un KC-130H TC-69 para misiones de búsqueda y rescate.

Actualmente, los F-16 son operados por pilotos daneses, mientras que en las cabinas traseras viajan pilotos argentinos, quienes recibirán capacitación específica una vez que las aeronaves lleguen al país.

La operación y mantenimiento de cada avión requiere un equipo multidisciplinario, y la VI Brigada Aérea de Tandil ha sido seleccionada para albergar la formación y capacitación de pilotos y técnicos. En ese lugar se inauguró el Centro de Simulación Táctica F-16 y se avanza en la construcción del Centro de Instrucción Técnica.

Para convertirse en piloto de caza de la Fuerza Aérea Argentina, es necesario aprobar el ingreso a la Escuela de Aviación Militar y completar cuatro años de formación. Los egresados con mérito pueden elegir la especialidad de cazabombardero, requisito para volar el F-16.

Posteriormente, deben trasladarse a la Escuela de Caza en Mendoza y aprobar el Curso de Estandarización de Procedimientos para Aviadores de Combate (CEPAC). Los aspirantes al escalafón de aire deben cumplir requisitos físicos estrictos: una altura mínima superior a 1,64 metros y máxima menor a 1,90 metros, además de contar con una visión perfecta (10/10).

La adquisición de los F-16, avalada por Estados Unidos, representa una modernización significativa para la Fuerza Aérea Argentina, que incorporará 24 aeronaves y tecnología de última generación, con el objetivo de fortalecer la defensa y la capacitación de sus recursos humanos.