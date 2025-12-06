"No hay nada que hablar"; recrudece la pelea entre Olga y Luzu a días de los Martín Fierro de setreaming

La primera edición de los Martín Fierro de Streaming viene desde hace semanas planteando una fuerte rivalidad entre Migue Granados (Olga) y Nico Occhiato (Luzu).

En ese sentido, en la previa al evento que tendrá lugar el domingo 14 de diciembre y será transmitida por Telefe, Ángel de Brito reveló la nueva interna que se desató en las últimas horas y que provocó la baja de una importante figura de Luzu.

El conductor de LAM (América Tv) explicó que Diego Leuco rechazó coconductir un segmento junto a Nati Jota y así se dio pie a otro foco de conflicto entre los canales de streaming que lideran Occhiato y Granados.

Según detalló Ángel de Brito, Leuco, quien es conductor de La peña de Morfi en Telefe y Antes que Nadie en Luzu, evitó así exponerse a ese rol para no entrar en ninguna polémica y disfrutar de la noche de gala.

"Se viene el Martín Fierro de streaming y la polémica: quisieron hacer duplas de conductores pero las figuras de Luzu se negaron", comenzó desarrollando el periodista desde sus historias de Instagram.

Y agregó: "Por ejemplo, querían un segmento que coconduzcan Leuco y Nati J, pero el conductor de AQN prefirió no participar, a pesar de ser parte de Telefe que transmite el premio".

"En este caso Leuco se bajó para evitar especulaciones porque es una producción de otro streaming (enemigo). No quiso estar en el centro de las suspicacias y prefirió ir a divertirse", fundamentó sobre las razones por las que Diego Leuco no aceptó esa propuesta.

En esa línea, detalló: "La idea original era que Leuco y Nati hagan media ceremonia y el resto Betular y Paula Chaves. Los demás canales participarán solo con algún conductor presentado en alguna terna".

La tajante reacción de Migue Granados contra Nico Occhiato por la guerra del Streaming

Migue Granados respondió con firmeza en una nota con Intrusos (América TV) a las declaraciones de Nico Occhiato y defendió su forma de manejarse en el mundo del streaming.

"Yo banco a lo de no ser careta, siempre. Yo soy muy transparente, a veces bruto por eso, y a veces te bardean por ser tan directo", dijo el conductor y cabeza de Olga.

En cuanto al traspaso de figuras de Luzu a Olga, el animador fue sincero: "La realidad es que nosotros llamamos gente que estaba laburando allá cuando terminó el año, le ofrecimos laburo porque nos gustaba, llamamos de Blender a Evita Luna, y los de Blender vinieron al torneo,es trabajo".

"Cuando alguien que está en tu casa elige irse a otro lado, duele. Entiendo que esté ofendido y que no quiera venir al cumpleañitos. No me parece loco. Lo que planteó me parece correcto, yo haría lo mismo. No me parece un tema de valores. Yo no lo linkeo con los valores, para mí es trabajo", se defendió Migue Granados sobre ese accionar.

Y consultado sobre si tiene que dialogar con Nico Occhiato por lo sucedido en el ámbito laboral fue categórico: "No hay nada que hablar", concluyó.