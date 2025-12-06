El Atlético de Madrid de los argentinos cayó ante el Athletic Bilbao en San Mamés

Fue por 1 a 0 en el marco de la 16ª jornada de LaLiga 2025-26. Con esta derrota el elenco de Simeone se aleja de la pelea.

Hoy 19:14

El Atlético de Madrid vivió una tarde amarga en San Mamés, donde cayó por 1-0 ante el Athletic Bilbao por la fecha 16 de La Liga. El conjunto del Cholo llegaba golpeado por la derrota ante el Barcelona y buscaba recuperarse, pero se encontró con un local intenso, firme y decidido a hacerse fuerte en casa.

El primer tiempo tuvo pocas emociones y mostró al Athletic mejor parado. Si bien los vascos dominaron gran parte del trámite, no lograron inquietar con claridad a Jan Oblak. El Atlético, con cinco argentinos como titulares, mostró chispazos de talento con Almada y buenas intenciones de Julián Álvarez, pero sin profundidad ni peso ofensivo.

En el complemento, los madrileños dieron la sensación de salir con otra actitud. Avanzaron unos metros, manejaron más la pelota y se instalaron en campo rival, aunque no pudieron romper el cero. Simeone movió el banco: Álvarez dejó su lugar a Griezmann y González fue reemplazado por Raspadori, pero los cambios tampoco surtieron efecto.

Cuando todo parecía encaminado a un empate, Álex Berenguer apareció a los 85 minutos con un zurdazo cruzado, tras una gran acción individual de Nico Williams, para sentenciar el partido y dejar sin respuesta a Oblak. Un golpe durísimo para los colchoneros.

Con esta caída, Atlético suma dos derrotas consecutivas y se mantiene con 31 puntos, en el cuarto lugar. El Athletic, en tanto, llegó a 23 puntos y se mete de lleno en la pelea por los puestos altos de la tabla.