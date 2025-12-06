Desmantelaron redes narcos vinculadas a la banda Los Monos: 12 detenidos en Rosario

Se secuestraron más de $6 millones y arias dosis de estupefacientes.

Hoy 19:13

Doce personas, ocho mujeres y cuatro hombres, fueron detenidas en el marco del desmantelamiento de redes narcocriminales vinculadas a las bandas Los Monos y Los Menores, en la capital santafesina de Rosario.

Según el parte policial el operativo se llevó a cabo por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal, en el contexto del Plan Bandera, dispuesto por el Ministerio de Seguridad de La Nación.

La investigación inició en febrero, tras haber detectadodistintos puntos de venta de drogas al menudeo, espacios que eran operados por ambas organizaciones que, a su vez, se enfrentaban por el control territorial de la zona norte y sur de la ciudad.

A partir de tareas de campo, seguimientos, puestos de observación e intervenciones telefónicas autorizadas por la justicia, se identificó a los sospechosos y los roles que cumplían dentro de cada estructura criminal.

Con las pruebas reunidas, el Colegio de Jueces de Primera Instancia, a cargo de Rodrigo Santana, ordenó la realización de28 allanamientos en domicilios ubicados en las calles Bielsa, Esquiú, Gorriti, De la Salle, Juan Vucetich, Francia, Calle 1323, Riobamba, Pedro Lino Funes, Humberto Primo, Campbell, Casilla y Schweitzer.

Además de las mencionadas aprehensiones, se notificaron a otros 35 señalados y se secuestraron varias dosis de cocaína, marihuana, 51 teléfonos celulares, más de $6 millones, US$730, una réplica de revólver, un DVR y cajas de papel para armar cigarrillos.

Además, una buena parte de los domicilios ya habían sido allanados por la Policía de Investigación y los detenidos quedaron a disposición del juzgado interviniente por infracción a la Ley de Drogas.