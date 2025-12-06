Río Dulce venció a Agua y Energía en Las Termas y se metió en Tercera Ronda del Torneo Regional

Tras el 0 a 0 en la ida, el elenco local se quedó con el duelo por 1 a 0 y se metió en la siguiente fase del certamen. Los bandeños tuvieron el empate, pero Lastra falló un penal. El Bagrero espera por Comercio o Defensores de Monte Quemado.

Hoy 20:06

Río Dulce consiguió un triunfo fundamental en Las Termas al vencer por 1-0 a Agua y Energía, resultado que le permitió meterse en la Tercera Ronda del Torneo Regional Federal Amateur. El partido comenzó con emociones desde el inicio, ya que al minuto de juego Leonel González capitalizó una contra perfecta para abrir el marcador y darle tranquilidad a su equipo.

El complemento tuvo su momento decisivo cuando la visita dispuso de un penal tras una mano en el área. Lastra tomó la responsabilidad, pero su remate fue bien contenido por el arquero Ramiro Goitea, quien se convirtió en una de las figuras de la tarde al sostener la ventaja mínima.

Con esta victoria, Río Dulce aseguró su paso a la siguiente fase, donde enfrentará a otro rival santiagueño, que saldrá del cruce entre Comercio de Campo Gallo y Defensores de Monte Quemado. El equipo sigue firme en su camino en el Regional y espera por su próximo desafío.