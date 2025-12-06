Abdala destacó la obra de perforación para agua potable en el paraje Chilquita

La intendenta de Forres valoró la ejecución de la obra.

Hoy 20:21

En el marco del convenio celebrado oportunamente entre el gobierno de la Provincia y el Municipio de la ciudad de Forres, a cargo de la intendenta María Belén Abdala, se lleva adelante la obra de Perforación y obras complementarias en el Paraje Chilquita.

Este beneficios tan importante para los pobladores de esa zona rural, fue gestionado por la jefa comunal Belén Abdala ante el Ministerio de Obras Públicas y Agua del Gobierno de la Provincia a cargo del Arq. Aldo René Hid, que prevé la asistencia financiera y articulación de acciones para la concreción de esta obra hídrica que beneficiará a vecino del paraje Chilquita; zona rural del departamento Robles.

Actualmente el pozo ya está culminado y con una nueva bomba que fue colocada está bombeando un caudal de aproximadamente 30 mil litros por hora.

Esto demuestra una vez más la rápida gestión para la resolución de uno de los problemas más urgentes de las comunidades de la jurisdicción de la comuna de Forres; por lo que la Intendente agradeció tanto a las autoridades de la cartera provincial de obras públicas, como al propio gobernador Gerardo Zamora que a días de dejar su mandato, continúa dando soluciones a las problemáticas del interior de la provincia.