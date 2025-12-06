Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 DIC 2025 | 30º
Quimsa le ganó a Náutico de Rosario y quedó cerca de la clasificación en la Liga Femenina

Con una actuación destacada de Lorena Campos, las “Fusionadas” vencieron 60-42 a Náutico y pelean por un lugar en el cuadrangular final.

Hoy 21:44

Quimsa sufrió algunos altibajos en el primer tiempo, pero logró imponer su ritmo contra Náutico de Rosario y terminó ganando con comodidad 60 a 42. Con este resultado, la Fusión dio un paso importante hacia la clasificación en la fase regular de la Liga Femenina de Básquet de Argentina.

En el primer tiempo los equipos compartieron errores y aciertos, la Fusión estuvo un poco más efectiva con Canpos para irse al entretiempo arriba 28 a 21.

En el tercero Quimsa mantuvo el liderazgo 40/34 para un cierre que pudo manejar con lanzamientos de Iturre y Paoli para llevarse el triunfo 60 a 42 para encaminarse a la clasificación del cuadrangular. Mañana estará enfrentandose al local Chañares.

Lorena Campos figura con 16 puntos y 12 rebotes, Sofía Paoli 12 puntos y Rocio Iturre 12. En Naútico 9 para Selena Medrick.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa

