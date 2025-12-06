Maximiliano Cerioni, emocionado tras el título de Olímpico: “Nunca dejamos de intentar”

El jugador bandeño analizó la victoria ante Nicolás Avellaneda y se mostró conmovido al dedicar la consagración a un amigo que falleció este año.

Hoy 23:11

Tras el triunfo por 78 a 71 ante Nicolás Avellaneda que le dio a Olímpico el título del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”, Maximiliano Cerioni expresó su satisfacción por la conquista y destacó el carácter del equipo para sobreponerse a un inicio complicado.

“Me traicionó la ansiedad de querer ganarlo ya. Sabíamos que Nicolás iba a salir a plantear un partido físico, duro, áspero, hasta que logramos acomodarnos. Sabíamos que iba a ser hasta el último minuto y con mucho carácter logramos llevarnos”, señaló el jugador, valorando la reacción del equipo en la segunda mitad.

Al referirse al título, Cerioni no ocultó su emoción. “Se hace especial con esta camiseta porque es con el club que me crié y volver a vestirla es un orgullo. Es un orgullo salir campeón por primera vez jugando con mi hermano y mis amigos”, destacó.

Además, dedicó la consagración a un ser querido. “Este campeonato tenía un gusto especial por un amigo que me abandonó este año. Hubiera estado más contento que todos. Este campeonato es para Nico Coronel. Hoy jugué esta final para él, se la dedico a él. De tanto luchar lo conseguimos; un amigo me dijo una vez: fracasa el que deja de intentarlo, y nosotros nunca dejamos de intentar”, cerró.