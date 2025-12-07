Agustín Canapino se consagró pentacampeón del Turismo Carretera y sigue haciendo historia

El piloto de Camaro ganó la serie clasificatoria, sumó puntos y se consagró antes de la carrera principal. Es el cuarto mayor ganador de la historia.

Hoy 11:35

Agustín Canapino logró su quinto título en el Turismo Carretera y escribió otra página dorada en la historia del automovilismo argentino. El piloto de Camaro aseguró el campeonato tras ganar la primera serie clasificatoria en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata, sumando los puntos necesarios en una definición sin grandes emociones, pero con una contundencia que dejó en claro quién fue el mejor de la temporada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con esta consagración, el Titán de Arrecifes se convirtió en el cuarto piloto más ganador del TC, quedando solo por detrás de Juan Gálvez (9), Guillermo Ortelli (7) y Juan María Traverso (6). Un logro que lo consolida como una figura histórica a sus 34 años.

La temporada del ex piloto de IndyCar fue extraordinaria. Hace apenas una semana se coronó en el TC2000 de la ACTC, venía de ganar la última fecha del Turismo Nacional en Mendoza y todavía mantiene chances de pelear el título en las TC Pick Up. Un 2025 que ya se puede considerar inolvidable.

“Un año soñado, formamos un equipo hermoso y estoy muy agradecido. Yo soñaba con algún día correr una carrera, llegar a un quinto título de TC es increíble”, expresó Canapino, visiblemente emocionado y con un recuerdo especial para su padre, Alberto Canapino, emblemático constructor fallecido en 2021 durante la pandemia.

El camino de Canapino en el Turismo Carretera comenzó con gloria. Su primer campeonato lo obtuvo en 2010, con apenas 20 años y conduciendo un Chevy, convirtiéndose en uno de los campeones más jóvenes de la historia. Luego llegaron las consagraciones de 2017, 2018 y 2019, antes de sumar ahora su quinto título para seguir agrandando su leyenda.